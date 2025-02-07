Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Van 2 vuelos deportados a Guantánamo en 48 horas: Estuvieron abordo 13 migrantes venezolanos

Este vuelo se produce dos días después del primero, que partió de Fort Bliss, Texas, con una docena de inmigrantes ilegales "de alto riesgo", entre ellos 10 integrantes de la peligrosa banda Tren de Aragua

Por Andrea Guerrero

Van 2 vuelos deportados a Guantánamo en 48 horas: Estuvieron abordo 13 migrantes venezolanos
Foto: Agencia
Un segundo vuelo de deportación despegó el jueves desde El Paso, Texas, con destino a la Bahía de Guantánamo, en Cuba. A bordo, 13 miembros de pandillas venezolanas, incluyendo un homicida y un prófugo buscado por robo agravado y otros delitos violentos.

Este vuelo se produce dos días después del primero, que partió de Fort Bliss, Texas, con una docena de inmigrantes ilegales "de alto riesgo", entre ellos 10 integrantes de la peligrosa banda Tren de Aragua.

Ambos traslados marcan un endurecimiento en la política migratoria de Estados Unidos, enviando a criminales extranjeros a un centro de detención conocido por su opacidad y controversia.

Noticia al Día / New York Post

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

