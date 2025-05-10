Vaticano hace público el escudo y lema del papa León XIV

El Vaticano publicó este sábado el escudo y lema que identificará el ministerio del papa León XIV.

De acuerdo con Vatican News, el escudo de León XIV está dividido diagonalmente en dos pabellones: El primero, en la parte superior izquierda, es azul con una flor de lis; el segundo campo es color crema con un corazón en llamas, con una flecha atravesada y sobre un libro; recordando la conversión de San Agustín que él mismo explicó con las palabras «Vulnerasti cor meum verbo tuo», «Has traspasado mi corazón con tu Palabra».

Grok, la IA de la red social X, explica que este escudo refleja su fe agustiniana y la misión que desempeñará. Detalla que el campo azul simboliza pureza o herencia francesa. EWTN detalla que esto está vinculado a la Virgen María, enfatizando el rol central que tiene en el camino de la Iglesia.

El lema «In Illo uno unum» son las palabras que San Agustín pronunció en un sermón, la Exposición del Salmo 127 en el que se explica que «aunque los cristianos seamos muchos, en el único Cristo somos uno».

EWTN en Español ofreció más detalles en Instagram. Indicó que la mitra con las tres bandas, que corona el escudo, representan los tres poderes de orden, jurisdicción y magisterio, que confluyen en una sola persona.

Las llaves plateadas y doradas significan el poder temporal (plata) y celestial (dorada) que tiene el papado.

La misa del inicio del pontificado de León XIV será el domingo 18 de mayo, informo la prefectura de la Casa Pontifica el viernes 9.

En esta misa se espera que lleguen delegaciones y Jefes de Estado de todo el mundo.

El papa León XIV rezará su primer Ángelus el domingo tras su elección, probablemente desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro.

Además, mantendrá su primera audiencia general con los fieles el próximo 21 de mayo y tres días después, el 24, con la Curia y los trabajadores del Vaticano, informó este viernes la Santa Sede.

Noticia al Día/Información de Unión Radio