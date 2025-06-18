Venezolana de 75 años, víctima de golpiza brutal que le dio su vecino con supuestos problemas mentales en EEUU

La mamá de Fiorella López fue víctima de una golpiza en su propio vecindario, donde un hombre la agredió salvajemente y le propinó un fuerte golpe con una sartén en la cabeza.

Ella la sacó de Venezuela para ofrecerle una mejor vida y algo así le pasa en su vecindario en EEUU.

El martes de la semana pasada – justo el día de su cumpleaños 75 – se reunieron para celebrar en la casa de uno de sus hijos.

“Ella viene caminando sola y en eso mi hermana, que la está esperando en la entrada, se da cuenta de que hay una persona a dos casas, con unos comportamientos extraños, y comienza a hacerle señas a mi mama, que viene caminando, inocentemente”, relata la hija de la víctima.

La señora, que había estacionado su carro en la entrada del condominio, no se percató de las advertencias y siguió caminando, fue entonces cuando el sujeto se le acercó, la agarró por el vestido y a pesar de que su familia gritaba: "déjala, déjala", le pegó con un sartén por la cabeza.

“Y en ese momento llegó mi hermano, y atacó también a mi hermano. Le rompió la cabeza también”, relata López.

El sujeto es un vecino identificado como Carlos Hurtado Florez, de 26 años. Minutos antes del ataque lo vieron y lo grabaron mientras golpeaba un vehículo. Luego entró a la casa y salió con el sartén que utilizó para golpear a la víctima.

“Mi mamá tiene varios golpes, en la cara y en la pierna. A mi hermano le partió la cabeza. Y lo que tenemos todos los demás, es el daño psicológico. El daño emocional. Estamos todos aterrados”, cuenta la hija de la víctima.

La policía de Sunrise confirmó que investigó el caso y arresto a Florez.

