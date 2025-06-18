Martes 23 de septiembre de 2025
Internacionales

Venezolana de 75 años, víctima de golpiza brutal que le dio su vecino con supuestos problemas mentales en EEUU

Justo el día de su cumpleaños la mujer fue agredida cuando iba para la casa de su hijo

Por Ernestina García

Venezolana de 75 años, víctima de golpiza brutal que le dio su vecino con supuestos problemas mentales en EEUU
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La mamá de Fiorella López fue víctima de una golpiza en su propio vecindario, donde un hombre la agredió salvajemente y le propinó un fuerte golpe con una sartén en la cabeza.

Ella la sacó de Venezuela para ofrecerle una mejor vida y algo así le pasa en su vecindario en EEUU.

El martes de la semana pasada – justo el día de su cumpleaños 75 – se reunieron para celebrar en la casa de uno de sus hijos.

“Ella viene caminando sola y en eso mi hermana, que la está esperando en la entrada, se da cuenta de que hay una persona a dos casas, con unos comportamientos extraños, y comienza a hacerle señas a mi mama, que viene caminando, inocentemente”, relata la hija de la víctima.

La señora, que había estacionado su carro en la entrada del condominio, no se percató de las advertencias y siguió caminando, fue entonces cuando el sujeto se le acercó, la agarró por el vestido y a pesar de que su familia gritaba: "déjala, déjala", le pegó con un sartén por la cabeza.

“Y en ese momento llegó mi hermano, y atacó también a mi hermano. Le rompió la cabeza también”, relata López.

El sujeto es un vecino identificado como Carlos Hurtado Florez, de 26 años. Minutos antes del ataque lo vieron y lo grabaron mientras golpeaba un vehículo. Luego entró a la casa y salió con el sartén que utilizó para golpear a la víctima.

“Mi mamá tiene varios golpes, en la cara y en la pierna. A mi hermano le partió la cabeza. Y lo que tenemos todos los demás, es el daño psicológico. El daño emocional. Estamos todos aterrados”, cuenta la hija de la víctima.

La policía de Sunrise confirmó que investigó el caso y arresto a Florez.

Noticia al Día/Telemundo

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo

Se ejecutará un plan de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.
Al Dia

Cuerdas contra el cáncer en Francia: Con el mágico toque de la venezolana, Idaliz Matos

Será una delicia para los oídos y el alma
Farándula

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

La filmografía de Tim Burton incluye películas icónicas como Beetlejuice (1988), Batman (1989), El joven manos de tijera (1990), Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La novia cadáver (2005), Alicia en el País de las Maravillas (2010) y Dumbo (2019)
Internacionales

La policía paró a Macron en Nueva York y riendo llamó a Trump: ‘Todo está congelado por ti’

Macron se apoyó sobre un rodado, tomó su teléfono y llamó a Trump. “¿Cómo estás? Adiviná qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cortado por vos”, le dijo entre risas el mandatario francés a su par estadounidense, según aseguraron los medios locales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025