Venezolana denuncia a organización criminal dedicada al secuestro de niños en Perú

Una ciudadana venezolana recluida en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos denunció la existencia de una organización criminal en Lima, Perú, que mantiene secuestrados a bebés y niños.

De acuerdo con el medio Panamericano, la joven relató que la llevaron hasta Perú, bajo engaños, desde Venezuela con una oferta de trabajo.

Sin embargo, cuando llegó a ese país, fue retenida en un búnker en San Juan de Lurigancho, donde la explotaron sexualmente bajo amenazas.

Mientras tanto, sus dos hijas permanecían cautivas en un lugar denominado “guardería”.

La mujer explicó que, tras un operativo policial, fue detenida y acusada de secuestro, tenencia ilegal de armas y venta de drogas, delitos por los cuales recibió nueve meses de prisión preventiva.

Tras ser intervenida, la separaron de sus hijas, quienes continuaron en manos de la red criminal hasta que, hace algunos meses, pudo recuperar a la menor de sus niñas, de apenas 7 meses.

Con ayuda de la Defensoría del Pueblo, ahora la venezolana vive con su pequeña en el penal de Mujeres de Chorrillos.

Sin embargo, su segunda hija aún no ha sido localizada, y se teme que continúe en poder de los delincuentes.

Debido a ello, la joven solicitó la intervención urgente de las autoridades para lograr el rescate de su hija mayor, que permanece desaparecida y en peligro.

