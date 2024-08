Venezolana podría ser la primera dama de Canadá: Esta es su historia

Anaida Galindo, la esposa del candidato a primer ministro de Canadá, Pierre Poilievre, es la venezolana que podría convertirse en la primera dama de ese país si su esposo resulta electo.

Trabajó en el Senado de Canadá desde los 20 años

Anaida, apenas llevaba un año de carrera de comunicación en la Universidad de Ottawa y apenas tenía 20 años de edad en 2008, cuando empezó a trabajar para miembros del Senado.

«Fue un bonito accidente. Nunca tuve la intención de trabajar en un entorno político. La política me encontró y me viene bien», dijo en Pretty and Smart Co.

En 2013, el senador Claude Carignan, entonces líder del gobierno en la Cámara Alta, contrató a la inmigrante trilingüe como su asesora de Asuntos Exteriores.

"Era inteligente, muy inteligente, política, tenía buena interrelación con la gente, inteligencia emocional", recordó Carignan el domingo.

"A la gente le gustaba, era fácil trabajar con ella. Es una buena persona. No se puede detestar a Anaida", agregó.

La joven política se puso a trabajar para los diputados conservadores mientras el romance con Poilievre florecía, lo que finalmente desembocó en un matrimonio y dos hijos.

A pesar de sus diferentes orígenes, Anaida dijo en la convención del partido que ella y el conservador tienen valores similares.

Lee también: El humo de los incendios en Canadá llega hasta Baleares

Noticia al Día/Información de La Verdad de Vargas