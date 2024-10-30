En una trágica noticia que ha conmocionado a España, la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha dejado al menos 62 muertos y numerosos desaparecidos tras su paso por varias zonas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Las torrenciales lluvias y vientos de hasta 80 km/h han causado estragos, llevando a las autoridades a emitir alertas de emergencia que alcanzaron el nivel rojo.

Carlos Martínez, venezolano residente en Valencia y CEO de X 94.9 FM, radio de los Venezolanos en España, compartió su experiencia y la situación actual de la comunidad venezolana en la región.

"La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia han estado trabajando arduamente, pero la magnitud de la tormenta fue subestimada. Las lluvias incesantes y los vientos fuertes han dejado a muchas personas sin electricidad, agua y, lamentablemente, han causado múltiples víctimas", comentó Martínez.

La comunidad venezolana en Valencia, que se estima en alrededor de 60 mil personas, se ha visto gravemente afectada.

"Estamos organizando esfuerzos conjuntos entre las radios latinas para proporcionar ayuda a quienes lo necesiten, tanto españoles como latinoamericanos", añadió.

Las autoridades continúan con las labores de rescate, mientras que la información sobre posibles desaparecidos, incluidos venezolanos, aún se mantiene cautelosa. "La situación es crítica, y muchos aún están esperando noticias de sus seres queridos", expresó Martínez.

La comunidad se une en un esfuerzo solidario para ayudar a los afectados, mientras que las alertas meteorológicas siguen vigentes. La magnitud de esta tragedia ha dejado una huella profunda en la región, y se estima que las cifras de víctimas se duplicarán conforme avance el día.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio