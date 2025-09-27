Venezolano herido en ataque armado a centro de detención migratoria en Dallas

Un ciudadano venezolano se encuentra entre las víctimas del violento ataque ocurrido esta semana en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Estados Unidos. El hecho dejó un detenido fallecido y dos heridos, entre ellos el venezolano José Andrés Bordones Molina.

Según CNN, el ataque fue perpetrado por un hombre armado que abrió fuego desde un techo cercano, impactando a tres inmigrantes que se encontraban dentro de una camioneta en el área de acceso controlado del centro. Las autoridades indicaron que los detenidos estaban a la espera de ser trasladados a una instalación de detención de largo plazo.

Bordones Molina, quien se encontraba en Estados Unidos en situación irregular, presenta antecedentes por infracción de tránsito y robo de propiedad. Las otras dos víctimas son de origen mexicano y hondureño, uno de ellos permanece conectado a soporte vital tras recibir múltiples disparos.

El agresor, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, murió en el lugar por una herida autoinfligida. Las investigaciones preliminares señalan que el atacante tenía intenciones de atentar contra el personal y las instalaciones del ICE, motivado por un profundo rechazo hacia el gobierno federal.

Las autoridades no han revelado la identidad del detenido fallecido. Mientras tanto, los demás inmigrantes que presenciaron el tiroteo no resultaron heridos y continúan con sus procesos migratorios.

Este hecho ha generado preocupación entre las comunidades migrantes, especialmente la venezolana, que sigue enfrentando desafíos en su tránsito por el sistema migratorio estadounidense.

Noticia al Día / CNN