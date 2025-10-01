Venezolano salió de un hospital de Ecuador tras pasar mil 245 días luchando por su vida

El venezolano Jhorman G., de 29 años de edad, recibió el alta médica del hospital público Teófilo Dávila (HTD), de Ecuador, donde permaneció mil 245 días tras ser asaltado mientras trabajaba en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, confirmó a EFE una fuente de esa casa de salud.

Este martes, 30 de septiembre el HTD informó que el joven estuvo egresado tres años y cinco meses tras sufrir un trauma raquimedular, consecuencia de un asalto con arma blanca, que lo dejó en condición de cuadriplejia.

Desde su ingreso, Jhorman fue sometido a una cirugía de alto riesgo y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conectado a un respirador artificial y bajo estricta vigilancia médica, las 24 horas del día.

El médico intensivista Jorge Caamaño explicó que el paciente recibió atención de un equipo multidisciplinario, con cuidados médicos especializados, alimentación adecuada y terapias físicas que permitieron mantenerlo con vida y estabilidad.

Entre lágrimas, Jhorman dijo estar agradecido: “Primero con Dios y con el personal del Hospital Teófilo Dávila. Estoy con vida gracias a su entrega y buen corazón”.

“Hoy soy feliz porque voy a estar en casa con mi familia, algo que siempre soñé, desde que mi vida cambió”, dijo el joven, que fue despedido en medio de un emotivo acto.

Por su parte, el gerente hospitalario Franklin Satama destacó el trabajo conjunto con la Gobernación de la provincia de El Oro, que permitió equipar la vivienda de los padres de Jhorman con un respirador artificial y un sistema de oxígeno, garantizando su seguridad en casa.

“Gracias al aporte del gobernador Jimmy Blacio se logró dotar de los equipos necesarios, lo que hace posible que Jhorman hoy pueda reunirse con su familia”, indicó Satama.

La vida del venezolano después de salir del hospital

Aunque Jhorman continuará en condición de cuadriplejia, su recuperación es vista como un milagro médico y humano. De acuerdo con lo que reportó El Diario de Ecuador, sus familiares lo acompañarán en esta nueva etapa en casa.

El deseo de Jhorman es recuperarse para volver a trabajar y a llevar a cabo sus actividades. El medio ecuatoriano indicó que cuando ocurrió el ataque armado, su pareja estaba embarazada de seis meses. Ahora el venezolano espera reencontrarse con su hija, a quien solo ha visto personalmente en algunos momentos.

También envió un mensaje a las personas que pasan por una situación similar a la de él y los motivó para que sigan luchando a pesar de cualquier diagnóstico.

