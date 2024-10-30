Venezolano solicitado por cometer crímenes en Chile fue detenido en Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica detuvieron este martes 29 de octubre, a un venezolano de apellidos Espinoza López, quien es requerido por Chile como sospechoso de los delitos de homicidio, secuestro y asociación delictiva.

El reporte de las autoridades de Costa Rica explicó que, como parte de las acciones operativas en el control migratorio de Paso Canoas, frontera con Panamá, la Policía de Migración detectó un extranjero de nacionalidad venezolana, en condición migratoria irregular, el cual tiene alerta roja internacional.

“La Policía de Migración ha logrado la detención de un cuidado venezolano de apellidos Espinoza López, requerido, de acuerdo a Interpol, por Chile por su relación con tres homicidios, actos de secuestro y asociación delictiva en ese país”, afirmó el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora.

El hombre fue traslado al Centro de Aprehensión Región Central por su condición migratoria irregular, a la espera de los trámites judiciales que procedan.

El venezolano fue detectado cuando ingresaba a Costa Rica, desde Panamá, como parte de los flujos migratorios controlados provenientes de Suramérica y que buscan llegar a Estados Unidos.

En julio pasado, las autoridades costarricenses también detuvieron en la frontera con Panamá como parte del flujo migratorio, al venezolano Maickel Villegas Rodríguez, quien era buscado en Chile como sospechoso del asesinato del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien se encontraba en Santiago como asilado

Datos oficiales de Costa Rica indican que el año pasado, pasaron por este país, más de 500.000 migrantes de diversas nacionalidades como venezolanos, haitianos, ecuatorianos, y otras de Asia y África en su travesía hacia Estados Unidos.

Noticia al Día/Información de EFE