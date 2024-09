Venezolanos cantan y lavan autos para sobrevivir en Ciudad Juárez

Tres hombres venezolanos desempeñan distintas actividades para sobrevivir en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Aunque se dedican a la música, también encuentran el sustento al limpiar parabrisas y lavar autos.

Los tres migrantes llegaron a esa ciudad hace un mes, aproximadamente, en su intento por cruzar hacia Estados Unidos.

“Llegamos hace unas semanas, como cuatro me parece, estamos aquí para ver si podemos llegar como todos al sueño americano, conseguir un trabajo, dónde vivir y así conseguir un mejor futuro a nuestros hijos”, dijo a El Heraldo de Juárez el migrante que se identificó como Jairo.

Afuera de una tienda de autoservicio, los tres venezolanos cargan cada uno su mochila de viaje, algunos cambios de ropa, documentos y una bocina que encienden para luego cantarle a las personas que llegan a hacer compras.

Los migrantes llevan un mapa en el que trazaron algunas rutas de las tiendas de conveniencia en ese sector, en esos locales entonan algunas melodías para ganarse la vida.

“Con lo que ganamos estamos tratando de alimentarnos, rentar un lugar para quedarnos a dormir y sobre todo queremos ir guardando dinero, pero es difícil, nos lo quitan todos los policías”, señaló uno de los venezolanos, quien dijo llamarse Neymar.

“La gente nos ve extraño, pero nosotros no estamos haciendo nada malo, no queremos molestarlos, pero no nos dan trabajo en esta ciudad fácilmente, no hemos logrado la cita por la aplicación, pero estamos intentando diario”, aseguró José, el tercer migrante que conforma el grupo.

Los tres aseguraron que salieron desde hace poco más de tres meses desde Tuxtla. “El camino es pesado, es largo y está lleno de dificultades para nosotros. Veníamos en un grupo grande, pero muchos tomamos varios caminos, nosotros no escuchamos lo que decían algunos hombres en el trayecto y logramos estar aquí”, dijo uno de los venezolanos.

Finalmente, Jairo aseguró que no van a un albergue porque existe la posibilidad de que se entreguen en alguno de los puntos de acceso, pero no están totalmente seguros, ya que les han dicho que eso podrida afectarles en su trámite ante el CBP One.

Lee también: Biden asegura que los inmigrantes son "la sangre de Estados Unidos"

Noticia al Día/Información de Diario 2001