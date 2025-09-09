Lunes 08 de septiembre de 2025
Venezolanos piden a la Virgen del Valle salud y protección para familiares migrantes

Embarcaciones llegadas desde distintos puntos del estado insular de Nueva Esparta salieron de la población de Pampatar en un colorido recorrido que pasó, entre otros, por el denominado islote El Farallón, donde permanecen dos imágenes de la virgen que los feligreses visitan en esta festividad, en la que también fueron protagonistas los buques de la Armada venezolana

Por Andrea Guerrero

Foto: EFE
Cientos de embarcaciones participaron este lunes en una procesión marítima en la isla de Margarita, en Venezuela, para celebrar el Día de la Virgen del Valle, fecha en la que los devotos pidieron salud y protección para sus parientes que emigraron del país.

Embarcaciones llegadas desde distintos puntos del estado insular de Nueva Esparta salieron de la población de Pampatar en un colorido recorrido que pasó, entre otros, por el denominado islote El Farallón, donde permanecen dos imágenes de la virgen que los feligreses visitan en esta festividad, en la que también fueron protagonistas los buques de la Armada venezolana.

La mayoría de los participantes eran pescadores que comandaban sus "peñeros", como se conoce en el país a los botes pequeños, adornados para la ocasión con flores, globos, banderas y altares con imágenes marianas que lucían vestidos fabricados artesanalmente.

"Esta es una tradición que tenemos los pescadores, siempre, todos los años", dijo a EFE Luis Rodríguez, uno de los participantes del recorrido.

A diario, comentó, quienes trabajan en el mar le piden tutela a la "patrona del Oriente", título que algunos le han asignado a la virgen.

"Que cuide nuestra salida, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, que nos vaya bien siempre, pues", añadió.

Después de la peregrinación náutica, que se extendió por unas dos horas, los festejos en honor a ‘Vallita’ -como también se le conoce a la advocación- continuaron en tierra firme con oraciones, músicas y fuegos artificiales.

La romería comenzó desde el domingo, cuando cientos de feligreses caminaron en procesión desde la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle hasta el Campo Eucarístico en honor a esta advocación, donde tiene lugar una eucaristía que puede llegar a reunir a miles de personas.

Una de las asistentes, Eneida Noriega, dijo a EFE que los creyentes "generalmente" piden por salud, aunque también lo hacen "por familiares que lamentablemente han tenido que emigrar".

"Es en mi caso, por mi hija, que tuvo que emigrar para buscarle mejores formas de vida a su familia, y aquí estamos, pidiéndole (a la virgen) protección también para ellos", expresó la mujer de 50 años.

Noriega aseguró que también encomiendan al país, a los enfermos y a los más necesitados.

El Buque Escuela Simón Bolívar, nave insignia de la Armada Bolivariana de Venezuela, formó parte de la celebración, así como otras embarcaciones navales que eran visibles desde las costas de Margarita.

Noticia al Día / EFE

