Venezuela encabeza la lista de países con más solicitudes de asilo "por primera vez" en España

España fue el pasado marzo el país de la Unión Europea (UE) donde más personas pidieron el asilo por primera vez, con 13 mil 335 ciudadanos, según datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

La mayoría de esas solicitudes eran de nacionales de Venezuela (8.065), Colombia (1.640) y Mali (1.045).

Tras España, los países que mayor número de primeras solicitudes de asilo recibieron fueron Italia (12.390), Francia (10.690) y Alemania (8.975), países que junto a España representan el 78 % de todos los solicitantes de asilo por primera vez en la UE.

En total, ese mes 57.925 personas pidieron por primera vez protección internacional en países de la UE, lo que supone un descenso del 23 % en comparación con marzo de 2024 (cuando se registraron 75.040) y una disminución del 2 % en comparación con febrero de 2025 (59.085).

Solicitudes de protección internacional

Además, hubo 7.430 personas que volvieron a presentar solicitudes de protección internacional, lo que representa un aumento del 4 % en comparación con marzo de 2024 (7.170) y una caída del 3 % en comparación con febrero de 2025 (7.630), especificó Eurostat.

En marzo de 2025 los venezolanos continuaron siendo el grupo más numeroso de solicitantes de asilo por primera vez (8.600), seguidos de los afganos (5.650) y los bangladesíes (3.145).

La tasa total de solicitantes de asilo por primera vez en la UE en marzo de 2025 fue del 12,9 por cada cien mil personas.

Por su parte, en comparación con la población de cada país, las tasas más altas de solicitantes por primera vez se registraron en Grecia (39,6), seguida de Chipre (31,0) y España (27,4).

Un total de 1.595 menores no acompañados solicitaron asilo por primera vez en la UE en marzo, la mayoría de ellos procedentes de Siria (250), Afganistán (240) y Venezuela (150).

El país de la UE que recibió el mayor número de solicitudes de asilo de menores no acompañados fue Alemania (485), seguido de España (330) y Grecia (160).

Lee también: Venezolanos son el grupo más numeroso de solicitantes de asilo en la UE: Según cifras de Eurostat

Noticia al Día/Con información de EFE