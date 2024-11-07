Venezuela envía más de 300 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras paso del huracán Rafael

Un buque con más de 300 toneladas de ayuda humanitaria salió este miércoles de Venezuela hacia Cuba, en respuesta al impacto de huracanes en el país insular, el más reciente Rafael, de categoría 3.

Desde Puerto Cabello, en el estado Carabobo (norte), el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó que estas toneladas fueron "acopiadas por el pueblo" como un "mensaje de solidaridad con la hermana" Cuba, que ha sido "víctima de dos eventos climatológicos muy importantes en los últimos días".

"Así como de la República de Cuba siempre hemos recibido solidaridad, hoy el pueblo venezolano la expresa", agregó.

Junto al canciller se encontraba el embajador cubano en la nación suramericana, Dagoberto Rodríguez, quien, en nombre del gobierno de Miguel Díaz-Canel, expresó su "más profundo agradecimiento" al Ejecutivo de Nicolás Maduro y al pueblo venezolano por "este gesto noble" y "muy valioso" para "ayudar a aliviar el sufrimiento" de personas que han resultado damnificadas.

"La historia de hermandad, de colaboración, de ayuda, de apoyo mutuo de nuestros países tiene una larga data, porque juntos nos enfrentamos a esa política criminal, esa guerra que nos hace el imperialismo norteamericano", expresó el diplomático.

Rafael es el segundo huracán que impacta Cuba en la actual temporada ciclónica, luego de que el pasado 21 de octubre, Óscar (con categoría 1) penetrara por la provincia de Guantánamo, la más oriental de la isla, que después se degradó a tormenta tropical, antes de abandonar el territorio cubano.

Anteriormente, a finales de septiembre y principios de octubre, los huracanes Helene y Milton transitaron cerca de la región occidental de la isla, donde causaron inundaciones ligeras en localidades costeras, cortes de la electricidad y daños a la agricultura.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades cubanas, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares y el de Transportes canceló los viajes de autobuses y trenes interprovinciales.

Este miércoles, el Estado Mayor de la Defensa Civil decretó la fase de "alarma" en las provincias del oeste y el centro, incluida La Habana.

Lee también: Huracán Rafael alcanza categoría 3 y causa un nuevo apagón total en Cuba

Noticia al Día/Información de EFE