Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela envía más de 300 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras paso del huracán Rafael

Un buque con más de 300 toneladas de ayuda humanitaria salió este miércoles de Venezuela hacia Cuba, en respuesta al…

Por María Briceño

Venezuela envía más de 300 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras paso del huracán Rafael
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un buque con más de 300 toneladas de ayuda humanitaria salió este miércoles de Venezuela hacia Cuba, en respuesta al impacto de huracanes en el país insular, el más reciente Rafael, de categoría 3.

Desde Puerto Cabello, en el estado Carabobo (norte), el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó que estas toneladas fueron "acopiadas por el pueblo" como un "mensaje de solidaridad con la hermana" Cuba, que ha sido "víctima de dos eventos climatológicos muy importantes en los últimos días".

"Así como de la República de Cuba siempre hemos recibido solidaridad, hoy el pueblo venezolano la expresa", agregó.

Junto al canciller se encontraba el embajador cubano en la nación suramericana, Dagoberto Rodríguez, quien, en nombre del gobierno de Miguel Díaz-Canel, expresó su "más profundo agradecimiento" al Ejecutivo de Nicolás Maduro y al pueblo venezolano por "este gesto noble" y "muy valioso" para "ayudar a aliviar el sufrimiento" de personas que han resultado damnificadas.

"La historia de hermandad, de colaboración, de ayuda, de apoyo mutuo de nuestros países tiene una larga data, porque juntos nos enfrentamos a esa política criminal, esa guerra que nos hace el imperialismo norteamericano", expresó el diplomático.

Rafael es el segundo huracán que impacta Cuba en la actual temporada ciclónica, luego de que el pasado 21 de octubre, Óscar (con categoría 1) penetrara por la provincia de Guantánamo, la más oriental de la isla, que después se degradó a tormenta tropical, antes de abandonar el territorio cubano.

Anteriormente, a finales de septiembre y principios de octubre, los huracanes Helene y Milton transitaron cerca de la región occidental de la isla, donde causaron inundaciones ligeras en localidades costeras, cortes de la electricidad y daños a la agricultura.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades cubanas, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares y el de Transportes canceló los viajes de autobuses y trenes interprovinciales.

Este miércoles, el Estado Mayor de la Defensa Civil decretó la fase de "alarma" en las provincias del oeste y el centro, incluida La Habana.

Lee también: Huracán Rafael alcanza categoría 3 y causa un nuevo apagón total en Cuba

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Catatumbo brilla y resuena en la rima del Hip Hop

El Catatumbo brilla y resuena en la rima del Hip Hop

La zuliana María Aguilera competirá por la corona en el Sra. Universo Venezuela 2025

La zuliana María Aguilera competirá por la corona en el Sra. Universo Venezuela 2025

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Noticias Relacionadas

Política

Diosdado Cabello: "Venezuela no produce drogas, combate el flagelo que sale por El Pacífico"

El alto funcionario anunció que el presidente de la Republica, Nicolás Maduro, decidió activar la Zona de Paz numero 1 que incluye al estado Zulia y Táchira
Al Dia

Dominicanos y argentinos se fueron a los golpes en segunda jornada de la AmeriCup 2025

El dominicano David Jones fue señalado como uno de los principales involucrados en la trifulca deportiva
Al Dia

Así fueron recibidos los políticos liberados en sus hogares

Con abrazos y mucha emoción, recibieron a políticos y administrativos excarceledos

Al Dia

Import Maracaibo inaugura segunda sede para seguir siendo el aliado importador en Venezuela

Pueden traer cualquier tipo de producto como maquinaria, tecnología, insumos para electrónica, repuesto de automóviles.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025