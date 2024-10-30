Venezuela está entre los diez principales exportadores de petróleo a España

Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos de España (Cores) Venezuela figura en la lista de los diez principales suplidores de petróleo, ocupando el noveno puesto con un crecimiento de 161% en los suministros de crudo.

Los envíos de crudo nacionales hacia la empresa española Repsol alcanzaron un promedio de 143.400 barriles diarios en el período enero-julio de 2024, lo que incide en un crecimiento de 161% con respecto al período similar de 2023.

Venezuela retomó las exportaciones de petróleo hacia España en julio del año 2022 y actualmente representan el 2,25% del total importado por esa nación en 2023 y esa proporción alcanza 4,45% en siete meses de 2024.

Por ello, el rol de la empresa Repsol ha sido fundamental, ya que en un contexto de sanciones a la industria petrolera nacional por parte de los Estados Unidos, la corporación española logró una importante recepción de crudo gracias a la autorización que tiene del Departamento del Tesoro.

En la data de Cores se indica que el principal suplidor de petróleo en el país ibérico es Estados Unidos, que para 2024 ya se lleva 16,30% y un crecimiento en los suministros de 36,6%.

Brasil ocupa el segundo lugar con un repunte de 76,17%. Nigeria y Angola, que también figuran entre los 10 suplidores, tiene crecimientos en su exportación petrolera hacia territorio español de 36,22% y 55,6%, respectivamente, indica una nota de Petroguía.

Con informacion de Banca y Negocios