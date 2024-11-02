Venezuela mantiene el tercer lugar como proveedor de petróleo a Estados Unidos

Venezuela exportó un promedio de 261.000 barriles de petróleo por día a Estados Unidos en agosto, manteniendo el tercer lugar en el ranking de proveedores, según datos de la Administración de Información de Energía. Este volumen se mantuvo constante respecto a julio.

Las importaciones de crudo de Estados Unidos durante agosto totalizaron 6.325.000 bpd, un descenso de 11% en comparación con los 7.123.000 bpd de julio. Esta disminución probablemente contribuyó a que Venezuela retuviera su posición en el mercado estadounidense, reseña el medio especializado Banca y Negocios.

En términos interanuales, las compras de crudo por parte de Estados Unidos cayeron casi 10% en agosto de 2024. Este cambio puede indicar la creciente producción interna de petróleo, que alcanzó en total de 13.401.000 bpd hasta agosto, un aumento de aproximadamente 200.000 bpd respecto al mes anterior.

A pesar de que Venezuela representa solo 4,1% de las importaciones de crudo de Estados Unidos, con 261.000 bpd, su cifra duplica las exportaciones del mismo mes del año pasado, que fueron de 130.000 bpd.

Canadá es el principal exportador de petróleo

El mayor exportador a Estados Unidos sigue siendo Canadá, que aportó 60% del total, con 3.818.000 bpd.

Canadá también estableció récord en julio con 4,3 millones de bpd, gracias a la reciente inauguración del oleoducto Trans Mountain, que triplicó su capacidad.

México se mantiene en segundo lugar, enviando 456.000 bpd en agosto, aunque sus cifras han disminuido en comparación con años anteriores.

Brasil, con 259.000 bpd, ocupa el cuarto puesto, y busca consolidarse en el mercado estadounidense mediante el desarrollo de sus reservas del presal.

Arabia Saudita, en quinto lugar, exportó 235.000 bpd. Otras naciones en la lista incluyen Irak (200.000 bpd), Colombia (175.000 bpd), Nigeria (147.000 bpd), Guyana (145.000 bpd) y Ecuador (114.000 bpd).

Con información de El Nacional