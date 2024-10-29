Sábado 16 de agosto de 2025
Venezuela presentará en la COP16 sus avances en preservación medioambiental

El canciller de Venezuela, Yván Gil, llegó a Cali, Colombia, para presentar, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre…

Por María Briceño

Venezuela presentará en la COP16 sus avances en preservación medioambiental
Foto: agencia
El canciller de Venezuela, Yván Gil, llegó a Cali, Colombia, para presentar, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), «los avances, desafíos y metas» en la preservación medioambiental del país, con un «enfoque especial» -dijo- en la cuenca Amazónica.

Gil sostuvo una reunión con su homólogo de Colombia, Luis Gilberto Murillo, «para abordar asuntos e intereses comunes» que afectan -afirmó- a los pueblos de ambos países, sin precisar más detalles, según informó el funcionario en su cuenta de Telegram.

El pasado 7 de octubre, el ministro de Ecosocialismo (Medioambiente), Josué Lorca, adelantó que Venezuela presentará en la COP16 un plan de diversidad biológica que contempla establecer «líneas claras» y «una hoja de ruta» para preservar «cada una» de las especies en el país caribeño.

Afirmó que el Gobierno aspira a trabajar de manera conjunta con otros países que, además de Venezuela, forman parte de la región de la Amazonía (Brasil y Colombia) con los que Lorca espera se establezca «un protocolo conjunto» para la protección de las especies.

En esta cumbre, los altos responsables de medioambiente de cada país llegan a Cali para firmar los compromisos que se alcancen y ultimar los detalles en los temas más peliagudos, entre los que figura la movilización de recursos y el uso de secuencias genéticas digitales.

La sesión de este lunes arrancó en la Zona Azul, donde se llevan a cabo las discusiones de alto nivel, con una protesta en la que activistas recordaron que «la naturaleza no está a la venta» y pidieron más acción a los países.

Además, esta semana comienza con la celebración del Día de Financiamiento y Mecanismos de Implementación, el asunto más difícil de negociar de la agenda y en el que, según los expertos, será más improbable lograr un consenso.

La calma y novedad que marcó los primeros cinco días de la COP16, que comenzó el pasado lunes y terminará el próximo viernes, ha dado paso a un sentimiento de urgencia y de agitación por la proximidad de la fecha límite para adoptar decisiones, con organizaciones multiplicando sus acciones e intervenciones para presionar por mayores compromisos.

Lee también: Canciller Yván Gil: Hemos instalado mesa de trabajo de acciones concretas para atender emergencia humanitaria en el Líbano

Noticia al Día/Información de EFE

