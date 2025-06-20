Venezuela y Panamá restablecen relaciones consulares

Este jueves 19 de junio, el canciller de la república, Yván Gil, anunció la reanudación de las relaciones consulares entre Venezuela y Panamá.

La información la dio a conocer el ministro a través de su canal en Telegram, donde señaló que será reactivada en los próximos días.

"Venezuela y de la República de Panamá informan a la comunidad internacional y a sus respectivos ciudadanos que, ante la imperiosa necesidad de atender los asuntos consulares de sus nacionales, han acordado la reactivación, en los próximos días, de los servicios consulares de Panamá en Caracas y de Venezuela en Ciudad de Panamá", cita el comunicado.

De acuerdo al comunicado, esta medida tiene como objetivo prioritario brindar asistencia y protección a las comunidades panameñas y venezolanas residentes en ambos países.

Cabe recordar que el pasado 6 de junio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la reanudación de las relaciones consulares con Venezuela, la cual había finalizado en julio del año pasado.

