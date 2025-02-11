Domingo 24 de agosto de 2025
Vicepresidenta Delcy Rodríguez considera "absurdo" excluir a Venezuela del mercado petrolero global

La producción petrolera de Venezuela creció un 17,6% en 2024, según las cifras recogidas por la OPEP en un informe publicado el pasado 15 de enero

Por María Briceño

Vicepresidenta Delcy Rodríguez considera
Este martes 11 de febrero, la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Petróleo venezolana, Delcy Rodríguez, durante su visita oficial a Nueva Delhi, tildó de "absurdo" el intento de excluir a Venezuela del ámbito global petrolero.

"En el caso de Venezuela, pretender excluir al país que tiene las reservas de petróleo más grandes de este planeta es un absurdo", dijo Rodríguez que destacó que un 26 por ciento, de la producción petrolera del planeta, incluida la venezolana, es objeto de sanciones "ilícitas e ilegales".

Asimismo enfatizó: "No se puede ideologizar un tema como este, porque estamos hablando del derecho de los pueblos al desarrollo", en referencia al impacto en los mercados petroleros de las sanciones sobre industrias petroleras como la venezolana o rusa.

La vicepresidenta hizo este comentario durante una mesa redonda celebrada en el marco de la Semana de la Energía de la India, que se celebra en Nueva Delhi entre el 11 y el 14 de febrero.

En la mesa también participaron el ministro indio de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri; el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham al-Ghais, de la que Venezuela también forma parte, y el viceministro de Energía de Rusia, Pavel Sorokin.

Rodríguez consideró que «los tiempos están mostrando que se equivocaron quienes pretendían excluir a Venezuela de la fórmula energética internacional».

«Venezuela no solamente tiene petróleo ligero, también tiene muchas reservas de (petróleo) pesado y extrapesado y siempre reiteramos, en el caso de India, con quien asumimos unas relaciones de hermandad y cooperación, que el petróleo debe estar ahí, al servicio del desarrollo», dijo Rodríguez.

Asimismo señaló la importancia que recursos como el petróleo y el gas seguirán jugando en el mundo durante las próximas dos décadas.

Venezuela llegó a ser el tercer mayor proveedor de petróleo de la India, pero las sanciones internacionales sobre su industria y la contracción económica de este país suramericano afectaron estrepitosamente los tratos comerciales entre Caracas y Nueva Delhi.

Aunque Venezuela también suministraba grandes cantidades de crudo a China y Rusia, la India era la principal fuente de divisas porque pagaba en efectivo los envíos de la petrolera estatal PDVSA.

La producción petrolera de Venezuela creció un 17,6% en 2024, según las cifras recogidas por la OPEP en un informe publicado el pasado 15 de enero.

Caracas produjo una media de 921.000 barriles por día (bpd) de crudo el año pasado, según estos datos.

Lee también: ConocoPhillips evalúa vender petróleo venezolano en EEUU

Noticia al Día con información de EFE

