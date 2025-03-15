Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Vicepresidente de EEUU confía que se realice la venta de TikTok antes del 5-Abr

Donald Trump ha designado a Vance y al asesor de seguridad nacional Michael Waltz para supervisar la posible venta de TikTok a una entidad estadounidense

Por María Briceño

Vicepresidente de EEUU confía que se realice la venta de TikTok antes del 5-Abr
Foto: agencia
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, ha manifestado su confianza en que se llegue a un acuerdo de "alto nivel" sobre TikTok antes de la fecha límite del 5 de abril.

En una entrevista con NBC News, Vance afirmó: "Es casi seguro que habrá un acuerdo de alto nivel que creo que satisface nuestras preocupaciones de seguridad nacional, y que permite que haya una empresa TikTok estadounidense distinta".

¿Qué se sabe del acuerdo?

La información sobre las negociaciones ha sido recopilada en parte por Telemundo, que informó que el presidente Donald Trump ha designado a Vance y al asesor de seguridad nacional Michael Waltz para supervisar la posible venta de TikTok a una entidad estadounidense.

Esto se debe a una ley bipartidista que obliga a ByteDance, el propietario chino de TikTok, a vender la aplicación por motivos de seguridad nacional o enfrentar una prohibición. Vance ha mencionado que, aunque el acuerdo en sí mismo podría estar claro, la creación de los documentos legales necesarios podría ser un reto.

¿Quiénes podrían comprar la App?

Entre los posibles compradores se encuentran varios grupos, incluyendo un consorcio liderado por Frank McCourt, que ha ofrecido 20.000 millones de dólares por la plataforma de TikTok en Estados Unidos.

Además, el empresario Reid Rasner ha presentado una oferta cercana a los 47,450 millones de dólares. Aunque no hay confirmación oficial de las negociaciones por parte de ByteDance, el presidente Trump ha expresado su esperanza de que se llegue a un acuerdo pronto.

Vance ha destacado la importancia de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional en cualquier acuerdo que se alcance.

Noticia al Día/Información de Diario 2001

