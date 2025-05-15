Violencia en Libia tras asesinato del jefe del servicio de seguridad del Consejo Presidencial

Manifestantes de Trípoli, Libia, se congregaron el miércoles frente aun un edificio donde se sitúa la oficina del jefe del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), Abdelhamid Dabeiba, ubicadas en Trípoli, exigiendo su destitución, según informó el diario Al Marsad.

La violencia se intensificó tras el asesinato, la noche del lunes, de Abdel Ghani al Kikli, jefe del servicio de seguridad del Consejo Presidencial de Libia, un hecho que desató disparos en varias zonas de la ciudad.

Durante la madrugada del martes al miércoles el conflicto se agudizó en Trípoli, lo que llevó a la implementación de un cese al fuego que, según reportes, no se cumplió. Medios locales informan de manifestaciones en varios distritos de Trípoli, con protestantes pidiendo la renuncia de Dabeiba junto con toda su administración.

Un centro médico de urgencias en la capital reportó al menos seis muertos como resultado de los enfrentamientos bélicos.

El ministerio de Defensa del GAN anunció la finalización de la operación militar iniciada la noche del pasado lunes en Trípoli.

Libia se encuentra sumida en la inestabilidad desde la caída y asesinato de Muamar Gadafi en 2011, lo que condujo a una década de conflicto entre facciones rivales con estructuras de poder paralelas. Actualmente, el país opera bajo dos regímenes políticos: uno con respaldo de la ONU en Trípoli y otro con la autoridad de la Cámara de Representantes en Bengasi.

Noticia al Dia/TeleSur

Pasante: Genassir León