Lunes 01 de septiembre de 2025
Internacionales

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Los dos líderes mantienen una reunión en el marco de la cumbre de la OCS, celebrada en la ciudad china de Tianjin.

Por Ernestina García

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Vladímir Putin y Masoud Pezeshkian se reunieron durante la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que acoge la ciudad china de Tianjin entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, anunció la semana pasada que, entre otros temas, los dos líderes discutirán la situación en torno al programa nuclear iraní. Además, recordó que Irán es un "socio de confianza" de Rusia y mantiene el Tratado de Asociación Estratégica Integral con Moscú.

Los dos presidentes "confirmaron su compromiso de seguir ampliando la cooperación ruso-iraní en diversas áreas y acordaron reunirse en la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China", adelantó Ushakov durante una conversación telefónica el lunes pasado.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Así puede obtener un CrediJoven del BDV y recibir el financiamiento por Patria: Estos son los pasos a seguir

Así puede obtener un CrediJoven del BDV y recibir el financiamiento por Patria: Estos son los pasos a seguir

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Noticias Relacionadas

Al Dia

Lo que todo conductor en Dallas debe saber sobre los seguros en 2025

Para 2025, la legislación de Texas sigue exigiendo una cobertura mínima de responsabilidad civil.
Al Dia

Contabilizan 800 muertos y 2 mil 500 heridos por intenso terremoto en Afganistán

El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ha dado instrucciones a los funcionarios locales para que presten asistencia inmediata a las familias afectadas
Al Dia

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay se solidariza con las familias de los policías asesinados en atentado

En total, 19 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas durante dos ataques registrados hace dos semanas en Cali y Antoquia.
Al Dia

Multitudinario último adiós a Valeria Afanador, la niña hallada sin vida en Colombia

La familia, junto con las autoridades municipales de Cajicá, organizó la caravana que partió desde Chía hasta el salón Club de Oro, en Cajicá

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025