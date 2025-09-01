Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Vladímir Putin y Masoud Pezeshkian se reunieron durante la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que acoge la ciudad china de Tianjin entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, anunció la semana pasada que, entre otros temas, los dos líderes discutirán la situación en torno al programa nuclear iraní. Además, recordó que Irán es un "socio de confianza" de Rusia y mantiene el Tratado de Asociación Estratégica Integral con Moscú.

Los dos presidentes "confirmaron su compromiso de seguir ampliando la cooperación ruso-iraní en diversas áreas y acordaron reunirse en la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China", adelantó Ushakov durante una conversación telefónica el lunes pasado.

