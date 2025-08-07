Jueves 07 de agosto de 2025
Ya está acordado el lugar de la reunión entre Putin y Trump

Los detalles se anunciarán más tarde, dijo Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso.

Por Ernestina García

El lugar donde se celebrará la prevista reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ya está acordado, según comunicó este jueves 7 de agosto el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

"A propuesta de la parte estadounidense, se acordó en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel, es decir, una reunión entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump", indicó a los periodistas. "Cabe señalar que, en principio, también se ha acordado el lugar de celebración, del que informaremos más adelante", añadió.

Ushakov señaló que, durante su visita a Rusia, el enviado especial del presidente de EE.UU., Steve Witkoff, planteó la idea de una reunión trilateral entre Putin, Trump y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, pero Moscú "dejó sin comentario" esta propuesta.

Este miércoles, Trump declaró en una rueda de prensa que "hay una buena posibilidad de que haya una reunión muy pronto" con el líder ruso.

"Hay muchas posibilidades de que finalmente le estemos poniendo fin", indicó el mandatario con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque recalcó que este proceso "fue y sigue siendo largo".

