180 venezolanos retornan desde Texas en nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria

Este viernes, alrededor de las 10:30 de la mañana, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, con 180 venezolanos repatriados como parte del plan Vuelta a la Patria.

Este vuelo marca el número 71 desde la reactivación del programa en febrero, iniciativa promovida por el Ejecutivo desde 2018. A su llegada, los pasajeros fueron recibidos por representantes de Seguridad Ciudadana, la Cruz Roja y otras instituciones encargadas de ofrecerles atención médica y asesoría legal.

Con esta nueva jornada de retorno, el número de venezolanos que han regresado al país bajo esta política social supera el millón, incluyendo más de 13 mil repatriados desde el pasado 10 de febrero.

Noticia al Día / VTV