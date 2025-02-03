A partir del 5-Feb el Saime desplegará unidades móviles de cedulación

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este domingo que desplegará unidades móviles de cedulación en todo el territorio nacional.

La información la compartió a través de su cuenta oficial en Instagram, detallando que el despliegue de estas unidades iniciará el próximo miércoles 5 de febrero, con el objetivo de "atender al ciudadano sin previa cita en los distintos municipios del país".

El organismo también afirmó que estas unidades serán ubicadas en las Plazas Bolívar, "más emblemáticas del país".

El Saime resalta que de esta manera los venezolanos podrán "obtener su documento de identidad de manera rápida y sencilla".

En los últimos días, el organismo informó a la ciudadanía una jornada masiva de cedulación en todo el territorio nacional, iniciando este lunes 3 de febrero.

