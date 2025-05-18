Abrirán cinco terminales en Monagas para reorganizar el transporte público

Este domingo 18 de mayo, la autoridad única de transporte en Monagas, Alberto Rodríguez, informó que se crearán cinco terminales de transferencia para reorganizar el transporte público de la ciudad de Maturín.

«Vamos a tener terminales de transferencia en cuatro puntos importantes, de relevancia en la ciudad. En la redoma de Cocuizas y sus adyacencias, la avenida Alirio Ugarte Pelayo, también se tiene estipulado que alrededor o cercano al Mercado de Nuevo de Maturín», comentó.

También destacó que se tiene planeado crear un sistema integrado de transporte para mejorar el sector y el servicio que se brinda a los ciudadanos.

«Estará cruzando la ciudad de norte a sur y de este a oeste, el cual estará con unidades modernas, que estará implementándose con el esquema solicitado por el Gobierno, que es metro Venezuela», dijo.

Resaltó que con financiamiento se espera arreglar al menos mil unidades este 2025.

