Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Autoridades de seguridad ciudadana activaron la Operación Independencia 200 en los estados La Guaira y Carabobo, como parte de un despliegue conjunto entre organismos civiles, policiales y militares, bajo la coordinación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral de la Nación (ODDI).

La jornada fue anunciada desde la Casa Guipuzcoana por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, quien indicó que el operativo contempla un plan de chequeo de actividades en manos de los cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), gobernaciones, alcaldías, la Milicia Bolivariana y organizaciones comunitarias.

El despliegue tiene como objetivo reforzar la protección de instituciones, servicios públicos y espacios estratégicos, especialmente en zonas como aeropuertos, puertos, aduanas, unidades militares y emisoras comunitarias. En el estado La Guaira, las acciones se concentran en los Cuadrantes de Paz, con énfasis en la vigilancia preventiva y la articulación territorial.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) La Guaira, Almirante Gregorio Antonio Briceño Paniagua, informó que el operativo inició a la medianoche con la movilización de unidades y medios logísticos, abarcando desde los ODDI hasta las unidades acantonadas en el territorio.

Durante la jornada se ejecutan maniobras tácticas como aproximaciones, establecimiento de puntos de control y ejercicios de defensa integral, en el marco de los planes de seguridad nacional. Las autoridades destacaron que el despliegue busca preservar la tranquilidad ciudadana y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

