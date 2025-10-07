Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

Activan servicio de agua en parroquias del norte de Maracaibo

El suministro está activo en sectores de las parroquias Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Francisco Eugenio Bustamante, además de varios centros hospitalarios

Por Andrea Guerrero

Activan servicio de agua en parroquias del norte de Maracaibo
Foto: Referencial
La empresa Hidrolago, junto al Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas y la Comuna Lagos, anunció la activación del servicio de agua potable en varias parroquias del municipio Maracaibo, estado Zulia.

El cronograma de abastecimiento fue difundido esta semana con referencia geográfica en la zona de la Plaza de Toros, correspondiente al eje norte de la ciudad.

Según el anuncio oficial, el suministro está activo en sectores de las parroquias Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Francisco Eugenio Bustamante, además de varios centros hospitalarios.

Parroquia Coquivacoa: Canta Clara, El Coral Norte, El Portal, Rosal Norte, Rosal Sur, Los Tres Locos, Monte Bello

Parroquia Juana de Ávila: Avenida Guajira, Cumbres de Maracaibo, El Cují, El Naranjal, La Floresta, La Rotaria, La Trinidad, Mara Norte, Pomona, Raúl Leoni, San Jacinto, Villa Baralt, Villa Carmen, Villa Delicias, Villa Hermosa, Villa Lago, Villa Paraíso, Villa San Rafael

Parroquia Olegario Villalobos: El Pilar, Alto Pilar, Amparo, Las Lomas, Las Terrazas, Los Claveles, Los Pinos, Monte Claro, Paraíso

Parroquia Francisco Eugenio Bustamante: Lomitas del Zulia

Centros de salud incluidos: Hospital Adolfo Pons, Hospital Militar, CDI San Jacinto, Especialidades Pediátricas y CAF.

Noticia al Día / Hidrolago

