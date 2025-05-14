Actividad ciclónica iniciará el 1 de junio en Venezuela

El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), coronel Reidy Zambrano, durante una entrevista en el programa Tiempo y Clima en Acción, informó que de acuerdo con los pronósticos que maneja el organismo, la actividad ciclónica que influirá sobre la geografía venezolana iniciará el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre de 2025.

Zambrano, explicó que desde Cabo Verde, en África, surgen las ondas tropicales, las cuales, al dirigirse al territorio venezolano, posiblemente se transformen en depresiones o tormentas tropicales, así como en huracanes de cinco categorías, que quizás disminuyan su intensidad climática.

“Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología llevamos un monitoreo y un seguimiento muy detallado de las ondas tropicales y su posible fortalecimiento en el camino para convertirse en huracanes. Contamos con un equipo de científicos e investigadores de alto nivel que monitorean tanto el tiempo como el clima. Usamos tecnología de alto nivel para realizar ese monitoreo las 24 horas, para la protección del pueblo venezolano”, destacó Zambrano.

