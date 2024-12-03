La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) ha recibido una solicitud de GOL Linhas Aéreas para establecer una nueva conexión aérea que vincule Brasil con Venezuela, a través de Colombia.

Según el comunicado emitido por la institución en sus redes sociales, la aerolínea brasileña planea realizar la ruta desde Brasilia hacia Bogotá y luego continuar hacia Caracas, aprovechando los derechos de quinta libertad.

Aerolínea brasileña solicita permiso para operar la ruta Brasilia-Bogotá-Caracas

¿Cómo sería la frecuencia?



De esta manera, el pedido incluye la operación de dos frecuencias semanales utilizando aeronaves tipo B737-800 y B232-MAX 8. Aerocivil destacó: “GOL Linhas Aéreas presentó solicitud para modificar la ruta autorizada Brasilia – Bogotá, a Brasilia – Bogotá – Manaos y Brasilia – Bogotá – Caracas con 2 frecuencias semanales”.

Este nuevo desarrollo ocurre en un momento en que la empresa ya había ejecutado una ruta similar durante el año en curso, cuando partió desde Sao Paulo con destino a Bogotá y luego se conectó con Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, es importante mencionar que la ruta Sao Paulo-Bogotá será suspendida a partir del 10 de diciembre de 2024, y la conexión entre Bogotá y Buenos Aires finalizará el 3 de febrero de 2025.

Noticia al Día / Diario 2001