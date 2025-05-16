Aerolíneas venezolanas esperan retomar la conexión con Aruba, República Dominicana, Perú y Panamá: ALAV

La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) espera que se retome conectividad aérea con cuatro destinos internacionales, los cuales podrían servir también como punto de conexión con mayor cantidad de países.

Marisela De Loaiza, presidenta de ALAV, estima que al retomar la conexión con destinos como Aruba, República Dominicana, Perú y Panamá, esto incremente la posibilidad de conectar con otros destinos.

Dijo que de retomarse esta conectividad, daría impulso al sector, ya que en la actualidad el país cuenta con doce frecuencias diarias, en comparación a países cercanos que tienen hasta 100 vuelos diarios.

"Todo ayuda porque ahorita estamos en términos comparativos con otros países con un promedio de vuelos diarios muy bajos", dijo.

Nuevas frecuencias

Por su parte, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) Vicky Herrera de Díaz, mencionó que actualmente se desarrollan conversaciones con diversas líneas aéreas para que retomen actividad en el país y que están a la espera de los permisos necesarios, reseña Unión Radio.

Para agosto próximo la línea aérea brasileña Gol retomará actividades en el país, con una frecuencia de cuatro vuelos por semana entre Caracas y Sao Paulo.

De igual forma, la aerolínea TAP conectará el país con Lisboa con dos vuelos semanales y la estatal Conviasa conectará al país con México desde Barquisimeto y Maracaibo en la primera semana de julio.

Lee también: Líneas aéreas tienen buena ocupación de salida para la temporada decembrina: Según Alav

Noticia al Día/Con información de UR