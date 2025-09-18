Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Aeropuerto de El Vigía cierra por 30 días para rehabilitación de pista

Las operaciones aéreas han sido reubicadas temporalmente hacia los aeropuertos de La Fría (Táchira) y Santa Bárbara (Zulia)

Por Andrea Guerrero

Aeropuerto de El Vigía cierra por 30 días para rehabilitación de pista
Foto: Agencia
El Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo, ubicado en El Vigía, estado Mérida, permanecerá cerrado durante 30 días debido a labores de asfaltado en la pista principal, como parte de un plan de rehabilitación integral.

El anuncio fue realizado por el gobernador de la entidad, Arnaldo Sánchez, quien detalló que los trabajos serán ejecutados en conjunto por la Gobernación de Mérida, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Sánchez indicó que se colocarán más de 10 mil toneladas de asfalto, con el objetivo de convertir la pista en una de las más modernas del país. Mientras se desarrollan las obras, las operaciones aéreas han sido reubicadas temporalmente hacia los aeropuertos de La Fría (Táchira) y Santa Bárbara (Zulia).

Asimismo, el mandatario regional aseguró que se han coordinado los ajustes necesarios para garantizar la continuidad de los vuelos comerciales, activando rutas de las aerolíneas Laser y Estelar hacia Santa Bárbara, y Conviasa hacia La Fría, según reseñó Unión Radio.

Noticia al Día / Unión Radio

