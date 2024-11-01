Agencias de viajes registran ventas bajas para la temporada decembrina

La presidenta de la Asociación Venezolanas de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, informó que hasta el momento el sector ha registrado «bajas» ventas de paquetes de viajes para la temporada navideña.

«Quisiera pensar que la gente lo está dejando para última hora porque hasta el momento las ventas que nos han reportado han sido bastante bajas, todavía no estamos viendo ese boom de comercialización con la temporada decembrina», dijo.

Herrera espera que «se termine de levantar la temporada y que tengamos unas ventas excelentes y un turismo nacional movilizándose para esta época».

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio comentó que existen «alternativas» de financiamiento de los paquetes turísticos.

Por otra parte, indicó que se han registrado mejoras en algunas frecuencias que van hacia «Curazao, La Habana, Barbados».

Precisó que en la actualidad hay 103 vuelos semanales hacia los destinos internacionales. Asimismo, aspira que se puedan aumentar las frecuencias y las rutas desde distintos puntos de Venezuela hacia Colombia.

Noticia al Día / Unión Radio