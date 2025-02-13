Al menos 92 máquinas no autorizadas son retiradas en comercios de Los Valles del Tuy

El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, informó que este miércoles 12 de febrero se retiraron al menos 92 máquinas no autorizadas para la facturación, en varios comercios de Los Valles del Tuy.

Estos operativos de facturación se realizaron en el casco central de Santa Teresa del Tuy, así como en Cartanal del municipio Independencia y en el Alto de Soapire en el municipio Paz Castillo.

Estos lineamientos se realizaron bajo la autorización del Gobierno Nacional.

Noticia al Día / Seniat en Ig.