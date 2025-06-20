Alrededor de 24 mil proyectos han sido financiados mediante las consultas populares

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó este jueves 19, que alrededor de 24 mil proyectos alrededor han sido financiados por el Gobierno Bolivariano, mediante las consultas populares.

"Nos complace saber que del 2024 al 2025 casi 24.000 proyectos comunales han sido financiados. Y entonces estamos en una etapa ya de seguimiento en la ejecución de los proyectos, de acompañamiento en la ejecución de los proyectos, ver qué papel corresponde al circuito comunal, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los ministerios. Es una articulación perfecta, un circuito perfecto de lo que debe ser la articulación del poder popular con el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales", señaló.

La vicemandataria detalló que han sido distribuidos estos proyectos que los circuitos comunales en sus elecciones populares han seleccionado: Un 19% son proyectos de agua. Un 12% proyectos de vivienda, un 11% proyectos de vialidad, un 11% proyectos de educación y el resto del porcentaje está dirigido a distintos proyectos.

Desde la sala nacional del Sistema de Gobierno Popular se ha cumplido la primera etapa objetiva, que es la instalación del más del 94% de estas salas activadas en cada Circuito Comunal.

Asimismo, Rodríguez detalló que en esta plataforma se articulan todas las Misiones y Grandes Misiones. «Estamos en una etapa de seguimiento y acompañamiento en la ejecución de proyectos, esta es una articulación del Poder Popular con el Gobierno Nacional, regionales y locales».

«Toda esa información llega aquí a esta sala nacional donde nosotros hacemos cruces con el 1 por 10 del buen gobierno, con el 911, con el sistema de distribución de los Clap, con el sistema patria, es la articulación de las plataformas tecnológicas en las áreas del sistema de misiones y grandes misiones sociales, donde nosotros podemos tener un mapa y un diagnóstico muy claro del seguimiento», expresó la vicemandataria.

Por su parte, el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, explicó que la Sala Nacional del Sistema de Gobierno Popular, es un espacio que está fortaleciendo la democracia protagónica que está en articulación con todos los niveles de gobierno y, además, permite la unificación de todos los niveles a una misma dirección que es el Plan de las 7 Transformaciones.

Aseguró que en cualquier lugar del territorio nacional se ve la obra concreta del Gobierno Revolucionario, siendo esto una nueva forma de gobernar y ejercer la democracia verdadera con el Autogobierno Comunal; «de esta forma se avanza en la realización del Plan de las 7 Transformaciones de manera más eficaz».

«Estamos asumiendo metas grandes, retos grandes, transformar radicalmente la forma de hacer política, no solamente para Venezuela, sino que también somos ejemplo para el mundo», refirió el también ministro de Educación.

De igual forma, el director del Consejo Federal de Gobierno, Leonardo Montezuma, subrayó las oportunidades de desarrollo que garantiza la Revolución Bolivariana, a través de la Sala Nacional del Sistema de Gobierno Popular.

Por último, la vicepresidenta Ejecutiva informó que en los próximos días se realizará el lanzamiento del registro de las comunas en el sistema Patria.

Noticia al Día/Últimas Noticias