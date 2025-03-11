Altas temperaturas se extenderá hasta mayo en el país: Serán más intensas en el Zulia

El Instituto de Metereología e Hidrología (Inameh) prevé un aumento en las temperaturas de Venezuela que podría extenderse hasta el próximo mes de mayo.

A través de la red social Instagram, informó que desde el venidero 20 de marzo, los rayos solares comenzarán a incidir perpendicularmente sobre nuestro país, recorriendo el mismo desde el sur hasta el norte.

Cabe descartar, que para el día 21 de marzo comenzará su desplazamiento por la zona más al sur, como lo es la naciente del Río Ariari en el estado Amazonas.

Este fenómeno natural estará generando aumento de la temperatura, desde el día 20 de este mes y durante los meses abril y parte de mayo.

Las altas temperaturas, serán más intensas en áreas del Zulia, Falcón, Llanos, norte de Amazonas y Anzoátegui, oscilando entre 37 y 39 °C.

Este recorrido de los rayos solares se mantendrá en el país hasta el 21 de abril, cuando saldrá de la parte continental y para el 2 de mayo de nuestra Zona Marítima Insular.

Motivado a este evento astronómico, es normal que se tenga un incremento de las temperaturas, ya que los rayos solares los tendremos en posición perpendicular sobre nuestro país.

El Inameh, recomienda a la población mantenerse hidratada durante todo el día, no exponerse a los rayos solares en horas del mediodía y mantenerse informada a través de las redes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

Noticia al Día con información de Diario 2001