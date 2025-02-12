AN aprobó plan legislativo que incluye leyes contra el fascismo y reforma constitucional

Este martes la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó el Programa Básico Legislativo 2025-2026, cuyos proyectos de ley están alineados con el Plan de las 7T, e incluyen la Reforma Constitucional propuesta por el presidente Nicolás Maduro.

“Este año, esta Asamblea Nacional tiene que proceder a la discusión de la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En esa reforma seguramente habrá varias adecuaciones al cuerpo legislativo, que serán ajustadas a la nueva realidad”, indicó el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez en la sesión ordinaria.

Asimismo el presidente, propuso culminar la discusión de la Ley Orgánica contra el Fascismo y la Ley Especial de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral. En cuanto al acuerdo de la transformación y protección social, se analizará la Ley para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales, la Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres, la Ley de Atención Integral a las Personas Sordas o con otra Discapacidad Auditiva.

n cuanto a la Ciudad Humana para el Buen Vivir, están las leyes de Inteligencia Artificial, la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Ciudad y el Hábitat y la Ley para la Condecoración con la orden Aristóbulo Istúriz. El programa también abarca transformaciones en el ecosocialismo con leyes de gestión integral de desechos sólidos y energías renovables.

Rodríguez destacó que “este programa abarca lo puntual de las necesidades legislativas, para el rescate de la función del Poder Legislativo de Venezuela al servicio de todo el pueblo”.

Noticia al Día con información de Fuser News