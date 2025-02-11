Domingo 24 de agosto de 2025
Nacionales

AN debatirá acuerdo en rechazo a los recientes descubrimientos sobre el financiamiento a sectores de la extrema derecha desde la USAID

La orden del día para la sesión ordinaria, también plantea la consideración del informe presentado por el Consejo Nacional Electoral sobre la Estimación de Población General al 30 de abril de 2025

Por María Briceño

Foto: referencial
La Asamblea Nacional (AN) este martes, debatirá acuerdo en rechazo y repudio a los recientes descubrimientos sobre el financiamiento a sectores de la oposición extremista desde la USAID, de conformidad con lo establecido en el articulo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la AN.

En este orden de ideas, la AN también expresará su rechazo a las confesiones del mercenario Jordan Goudreau sobre los planes de asesinatos a dirigentes políticos venezolanos, "por parte de un sector fascista y Narco-paramilitar".

La orden del día para la sesión ordinaria, también plantea la consideración del informe presentado por el Consejo Nacional Electoral sobre la Estimación de Población General al 30 de abril de 2025, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 162 y 186 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 08, 11, y 12 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Asimismo, se presentará el Programa Básico Legislativo anual 2025-2026; se designarán y/o ratificarán los presidentas y los vicepresidentes de las Comisiones Permanentes para el periodo anual 2025-2026; y el proyecto de Acuerdo en Celebración al 50° Aniversario de la Fundación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Todo esto se realizará de acuerdo a lo indicado en los artículos 68, 27 numeral 11 y el 111, respectivamente, del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

La sesión de este martes está pautada para las 2:30 de la tarde.

Lee también: Asamblea Nacional debatirá la ley del uso de las ONG

Noticia al Día con información de Globovisión

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

