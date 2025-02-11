AN debatirá acuerdo en rechazo a los recientes descubrimientos sobre el financiamiento a sectores de la extrema derecha desde la USAID

La Asamblea Nacional (AN) este martes, debatirá acuerdo en rechazo y repudio a los recientes descubrimientos sobre el financiamiento a sectores de la oposición extremista desde la USAID, de conformidad con lo establecido en el articulo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la AN.

En este orden de ideas, la AN también expresará su rechazo a las confesiones del mercenario Jordan Goudreau sobre los planes de asesinatos a dirigentes políticos venezolanos, "por parte de un sector fascista y Narco-paramilitar".

La orden del día para la sesión ordinaria, también plantea la consideración del informe presentado por el Consejo Nacional Electoral sobre la Estimación de Población General al 30 de abril de 2025, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 162 y 186 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 08, 11, y 12 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Asimismo, se presentará el Programa Básico Legislativo anual 2025-2026; se designarán y/o ratificarán los presidentas y los vicepresidentes de las Comisiones Permanentes para el periodo anual 2025-2026; y el proyecto de Acuerdo en Celebración al 50° Aniversario de la Fundación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Todo esto se realizará de acuerdo a lo indicado en los artículos 68, 27 numeral 11 y el 111, respectivamente, del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

La sesión de este martes está pautada para las 2:30 de la tarde.

Noticia al Día con información de Globovisión