AN sancionará este jueves la Ley de Jueces de Paz

Como parte de los avances en la elaboración de las estrategias e iniciativas que se han activado a corto plazo, el presidente, Nicolás Maduro, anunció que este jueves "la Asamblea Nacional (AN) entra a aprobar la Ley de Jueces de Paz".

El Mandatario nacional recordó que una de las cosas más maravillosas para la democratización de la justicia y consolidación de la paz comunal, es el impulso de los jueces de paz.

"Por ejemplo, en la transformación global del poder, de la ecuación del poder, sobre eso hay mucha tela que cortar", indicó el jefe de Estado venezolano, en la edición de su programa Con Maduro de Repente, en la que informó que se han repasado los planes del Gobierno Bolivariano, así como los programas que se pondrán en marcha en los meses que están por venir.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez; el ministro del poder popular para el despacho de la presidencia, C/A Aníbal Coronado; la primera combatiente de la república, Cilia Flores; y el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Freddy Ñáñez.

En contexto, informó que el tema central del Consejo de Vicepresidentes de Gobierno "fue prepararnos para el Gran Congreso del Bloque Histórico, Popular, Nacional, Revolucionario, del Bolivarianismo, y de todas las corrientes progresistas de Venezuela, que se instalará el 15 de noviembre".

"Hemos venido preparando, con más de 90 mil asambleas a escala nacional, luego de haber pasado transversalmente por todos los sectores organizados, los territorios y que han contado con más de 3 millones 200 ciudadanos y ciudadanas que se han interesado en acercarse y proponer", señaló.

En función de ello, precisó, se han articulado más de 300 mil propuestas. "Hoy estuvimos trabajando en el Plan de las Siete T", subrayó.

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias