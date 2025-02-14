Supervisores del Ministerio para la Educación se desplegarán para visitar todas las escuelas del territorio nacional, con el fin de velar por el cumplimiento de los cinco objetivos planteados para incrementar la calidad educativa, y a su vez, recolectar información sobre infraestructura.

La información la dio a conocer el titular de la cartera educativa, Héctor Rodríguez, en su cuenta de Telegram.

"Hay que visitar diaria y aleatoriamente 400 escuelas en todo el país para sistematizar todos lo necesario y crear un informe que sea entregado por cada día en las zonas educativas correspondientes a los jefes estadales y a mí una vez a la semana”, indicó Rodríguez, durante una reunión de trabajo que se llevó a cabo este jueves en la sede del ministerio, en Caracas.

Detalló que los cinco objetivos son: cumplir al 100 por ciento la escolaridad, eliminar los horarios mosaicos, que estén todos los docentes y profesores en aula, mejorar el contenido académico, y elevar la dirección en los planteles.

“La tarea debe enfocarse en recoger información que nos sea útil y que facilite el proceso de coordinación y de mejora de la educación como el crecimiento de la matrícula, la asistencia a clase, la orientación semanal, estimular los semilleros científicos, los equipos deportivos, los grupos literarios, el PAE (Programa de Alimentación Escolar) y las brigadas escolar”, mencionó.

Igualmente, Rodríguez anunció que próximamente iniciará un ciclo de postgrados en matemáticas, ciencias naturales e historia.

“En un primer momento para llenar los vacíos en esas áreas y luego para todos los profesores, eso tiene que ser una formación permanente para directores, docentes y supervisores por igual”, dijo.

Con información de 2001