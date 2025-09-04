Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Iba con destino a Trinidad y Tobago, y a bordo viajaban 11 hombres

Por Greily Nuñez

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe
Dolor, tristeza e indignación reflejan los familiares y vecinos de San Juan de Unare, en el estado Sucre, por la muerte de las 11 personas que iban en la lancha presuntamente con droga que atacó el gobierno de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela.

“San Juan de Unare de luto, que descansen en paz esos padres de familia que entran a ese mundo por necesidad, para que su familia viva un poco mejor”. Este es uno de los mensajes que replican usuarios en redes sociales, principalmente en TikTok.

Fuentes de El Pitazo aseguraron que la lancha partió la noche del domingo 31 de agosto y fue destruida el lunes en el Mar Caribe. Iba con destino a Trinidad y Tobago, y a bordo viajaban 11 hombres, 8 de ellos habitantes de Unare y 3 de pueblos vecinos.

“Cómo te nos fuistes mi hermano”; “detrás de un ‘esa fue la voluntad de Dios’ hay un montón de lágrimas y un montón de no entiendo por qué a ti mi precioso”, “aquí vas a hacer demasiada falta, me dejaste con el corazón en mil pedazos”, son los mensajes con fotografías y videos que los familiares de los fallecidos publican en TikTok.

«Se trataba de un flipper, una lancha rápida de unos 12 metros de largo por 2,5 de ancho, con 4 motores de 200 caballos de fuerza cada uno», explicó Batiz sobre los detalles de la embarcación destruida por Estados Unidos, de acuerdo con lo que le especificaron sus fuentes.

Según fuentes de El Pitazo, antes de que fuera destruida por militares estadounidenses esa embarcación, salieron otras dos lanchas cargadas con droga que pasaron por la misma ruta sin ser interceptadas.

Noticia al Día / El Pitazo

