Armada interceptó buque extranjero en aguas del Delta venezolano

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció el miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana interceptó un buque extranjero en sus aguas territoriales cercanas al Delta del Orinoco (este).

«La REDI marítima insular (Región Estratégica de Defensa Integral) de Comando Estratégico detectó e interceptó un buque allí a 50 millas del Delta en un agua que es incontrovertiblemente venezolana, ahí ni hay duda, no son aguas por delimitar, no, son venezolanas», expresó Padrino a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Al respecto, el ministro detalló que la embarcación se encontraba realizando investigaciones científicas sin permiso de las autoridades venezolanas.

«Muy sospechoso, pintado de gris, con una nomenclatura militar también, pero no es militar, es un buque que estaba haciendo investigación científica en nuestra zona económica exclusiva. ¿Qué pasa no tienen ni permiso? ya nos están llegando a las bocas del Orinoco ¿qué es eso? ¿vamos a permitir nosotros eso?», comentó.

Asimismo, señaló que la Armada Bolivariana remolcó el buque a un puerto venezolano a pesar de la resistencia que puso la tripulación, con el objetivo de realizar la respectiva inspección.

Noticia al Día / VTV