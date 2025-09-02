Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

Armada Venezolana realiza histórica procesión marítima en honor a la Virgen del Valle

La fe se hizo mar la mañana del 1 de septiembre en la costa este de la isla de Margarita,…

Por María Briceño

Armada Venezolana realiza histórica procesión marítima en honor a la Virgen del Valle
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La fe se hizo mar la mañana del 1 de septiembre en la costa este de la isla de Margarita, donde se celebró la primera procesión marítima de la Virgen del Valle, promovida por la Armada Venezolana.

La imagen de la Virgen Marinera fue escoltada por el Buque Escuela AB Simón Bolívar y más de 500 embarcaciones de pescadores de la región, la Policía Naval y Guardacostas. Zarpó desde el muelle de playa Valdez, municipio Mariño, hasta Pampatar, municipio Maneiro, y descendió de la lancha patrullera Punta Macoya del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana.

La Sagrada imagen de Patrona de la Armada Bolivariana y de los marineros fue recibida en tierra por el coordinador de la organización laica Misericordiane, Doily Hernández, junto al pueblo pescador. Fue trasladada hacia la tribuna principal, donde el Capellán de la Redimain William Mora ofreció la invocación y bendición.

El Almirante José Hernández Abchi, comandante de la Redimain, dio la bienvenida a Nuestra Señora del Valle y catalogó a esta primera procesión marítima como un acto de amor patrio en honor a la Virgen.

Posteriormente, la imagen fue llevada en procesión terrestre hasta el Santuario del Cristo del Buen Viaje para su entronización, acompañada por autoridades civiles, militares y el pueblo insular. Allí fue bendecida por el párroco de Pampatar, presbítero José Jesús Vásquez.

En representación del Ejecutivo regional, asistió la secretaria general de Gobierno, Aquielis Rojas, junto a autoridades de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain), de la Zona Operativa de Defensa Integral Zodi 71, alcaldes de la entidad y numerosos devotos que esperaban con fervor la llegada de la sagrada imagen.

Lee también: El sueño de una devota: La donación del vestido para la Virgen del Valle

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

A machetazos asesinaron a tres integrantes de una familia en Mene de Mauroa

A machetazos asesinaron a tres integrantes de una familia en Mene de Mauroa

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

Armada Venezolana realiza histórica procesión marítima en honor a la Virgen del Valle

Armada Venezolana realiza histórica procesión marítima en honor a la Virgen del Valle

Noticias Relacionadas

Deportes

Águilas del Zulia anuncia a James Nelson como sexto importado para la temporada 2025-2026 de la LVBP

El estadounidense aportará profundidad ofensiva en el conjunto rapaz
Al Dia

¡El sueño comienza! La Vinotinto reúne a todas sus figuras para el duelo ante Argentina

Gran parte de los convocados ya están a las órdenes del cuerpo técnico
Cultura

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

Esta reliquia, que se conserva intacta en el antiguo templo colonial de la "Tierra de nubes", es un testimonio tangible…
Zulia

Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Hidrolago difundió el cronograma de abastecimiento del servicio Gravedad Norte/Raúl Leoni


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025