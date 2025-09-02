Armada Venezolana realiza histórica procesión marítima en honor a la Virgen del Valle

La fe se hizo mar la mañana del 1 de septiembre en la costa este de la isla de Margarita, donde se celebró la primera procesión marítima de la Virgen del Valle, promovida por la Armada Venezolana.

La imagen de la Virgen Marinera fue escoltada por el Buque Escuela AB Simón Bolívar y más de 500 embarcaciones de pescadores de la región, la Policía Naval y Guardacostas. Zarpó desde el muelle de playa Valdez, municipio Mariño, hasta Pampatar, municipio Maneiro, y descendió de la lancha patrullera Punta Macoya del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana.

La Sagrada imagen de Patrona de la Armada Bolivariana y de los marineros fue recibida en tierra por el coordinador de la organización laica Misericordiane, Doily Hernández, junto al pueblo pescador. Fue trasladada hacia la tribuna principal, donde el Capellán de la Redimain William Mora ofreció la invocación y bendición.

El Almirante José Hernández Abchi, comandante de la Redimain, dio la bienvenida a Nuestra Señora del Valle y catalogó a esta primera procesión marítima como un acto de amor patrio en honor a la Virgen.

Posteriormente, la imagen fue llevada en procesión terrestre hasta el Santuario del Cristo del Buen Viaje para su entronización, acompañada por autoridades civiles, militares y el pueblo insular. Allí fue bendecida por el párroco de Pampatar, presbítero José Jesús Vásquez.

En representación del Ejecutivo regional, asistió la secretaria general de Gobierno, Aquielis Rojas, junto a autoridades de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain), de la Zona Operativa de Defensa Integral Zodi 71, alcaldes de la entidad y numerosos devotos que esperaban con fervor la llegada de la sagrada imagen.

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión