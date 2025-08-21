Arriba al país un nuevo vuelo de repatriación desde Bolivia con 59 venezolanos

Este jueves 21 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el vuelo 59, procedente de Bolivia, con 59 migrantes venezolanos.

De acuerdo con la información oficial, del total de 59 personas, 19 son hombres, 20 mujeres, 13 niños y 7 niñas.

Este es el primer vuelo de repatriación procedente de la nación del altiplano luego de que en días pasados el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunciara que se estaban haciendo gestiones con esa nación a fin de que permitieran a los migrantes venezolanos en otros países cercanos -que quisieran regresar a Venezuela llegaran a La Paz para embarcarse, ya que aseguraba que se les impide la entrada a las aeronaves de Conviasa ingresar al espacio aéreo de países como Argentina y Chile.

Noticia al Día