Arribaron a Venezuela los jóvenes científicos campeones en la Olimpiada Mundial de Robótica Türkiye 2024

Con gran orgullo y entusiasmo el país recibió este martes a los 47 niños, niñas y jóvenes de Semilleros Científicos destacados en la Olimpiada Mundial de Robótica Türkiye 2024. Los talentosos jóvenes fueron recibidos con algarabía, comparsas y consignas, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Foto: Mncyt

La viceministra de Investigación y Generación del Conocimiento Científico, Carmen Virginia Liendo, encabezó el encuentro en compañía del personal de ciencia y la tecnología.

“Hoy es un día de orgullo nacional para todas y todos los venezolanos que nos encontramos acá, estamos recibiendo a la delegación del Semillero Científico de niños, niñas y jóvenes que participaron en la Olimpiada Mundial de Robótica en Turquía y como no era para menos, realizaron un excelente y extraordinario papel”, destacó.

La viceministra manifestó que a pesar de las sanciones “no podrán vencer el conocimiento científico de nuestra Patria y un hecho de todo esto, es el papel que realizaron nuestros niños y niñas en esas olimpiadas. Seguimos apoyando desde el Programa Nacional Semilleros Científicos impulsado por nuestro presidente Nicolás Maduro, seguimos haciendo ciencia para la vida”.

Destacó que el triunfo de los jóvenes talentos “nos enaltece y nos empodera como país. Le estamos mostrando no solamente a nuestro país, sino a toda la comunidad internacional que en Venezuela estamos al mismo nivel que otros países, en cuanto al desarrollo tecnológico, de ciencia, de robótica y eso significa esperanza”.

Primer lugar

La delegación venezolana obtuvo el primer lugar en la categoría Futuros Innovadores Senior en la Olimpiada Mundial de Robótica Türkiye 2024, donde también participaron niños, niñas y jóvenes de 90 países en las categorías: Futuros Ingenieros, RoboSport, Futuros Innovadores y RoboMisión.

Los jóvenes venezolanos tuvieron una participación admirable, especialmente el equipo Robotic Dreamers, que además recibió el “Premio a la innovación de Aramco”.

Este gran logro demuestra que Venezuela forma a futuros innovadores, científicos y tecnólogos para consolidar el desarrollo integral de la Nación.

Foto: Mincyt

Foto: Mincyt

Foto: Mincyt

Noticia al Día/Con información de Mincyt