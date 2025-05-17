Arribó al país vuelo con 195 migrantes venezolanos proveniente de Honduras

El Ministerio de Interior y Justicia informó en redes sociales que el vuelo que llegó desde Honduras la tarde del viernes 16 de mayo trajo al país 195 migrantes venezolanos para ser repatriados.

Lee también: "Estamos organizando vuelos para buscar migrantes en Sudamérica": Diosdado Cabello

La cuenta oficial de las personas que arribaron es de 27 mujeres y 168 hombres, quienes cumplieron el protocolo de ingreso para luego ser incorporados a la sociedad del país.

El vuelo de repatriación desde Honduras había sido anunciado horas antes por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien reveló en su programa radiofónico que se están organizando vuelos para Sudamérica a fin de buscar a migrantes venezolanos de países como Chile, Argentina y Perú.

En ese sentido, Cabello reveló que se tiene previsto usar Bolivia como punto para que los migrantes venezolanos que deseen retornar al país lo puedan hacer, reiterando su denuncia de que en varias naciones se impide que vuelos procedentes de nuestro territorio aterricen para buscarlos.

Señaló que ya cuentan con un número significativo de personas que quieren retornar a Venezuela, para lo que se les pide que se dirijan a Bolivia a fin de poder enviar una aeronave y ayudarles en su proceso de vuelta. «Cuando tengamos el vuelo full, mandamos el avión», destacó.

Detalló que hay en el país, en esta fase de la gran misión Vuelta a la Patria unos 4.355 retornados hasta este viernes, de los cuales 3.337 son hombres y 1.018 son mujeres; manifestando que se logró por medio de negociaciones que desde Estados Unidos también enviaran a las mujeres detenidas y en situación irregular en materia migratoria.

Noticia al Día/RRSS Diosdado Cabello