Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo en honor a la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández

En horas de la tarde de este martes 21 de octubre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un proyecto de acuerdo en honor a la canonización de la Madre Carmen Rendiles y del Doctor José Gregorio Hernández, conforme a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento. La propuesta fue presentada por el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Asimismo, el parlamentario destacó que la canonización de ambos beatos venezolanos representa un triunfo de la espiritualidad del pueblo y constituye un símbolo de fe, esperanza y unidad nacional.

A través de una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional dirigida por presidente, Jorge Rodríguez,

el documento fue sometido a votación y recibió el respaldo total de los parlamentarios, quedando formalmente aprobado por unanimidad.

La aprobación representa un reconocimiento legislativo a las figuras de la Madre Carmen Rendiles, quien ya fue beatificada, y del "Médico de los Pobres", José Gregorio Hernández.

Noticia al Día / VTV