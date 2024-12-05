Lunes 22 de septiembre de 2025
Economía

Asamblea Nacional aprobó presupuesto para 2025

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 5 de diciembre, el presupuesto para 2025, dos días después de una extensa…

Por Ernestina García

Foto. AN
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 5 de diciembre, el presupuesto para 2025, dos días después de una extensa presentación realizada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, ante el pleno.

Los diputados dieron luz verde a los proyectos de Ley de Presupuesto Económico Financiero y a la Ley Especial de Endeudamiento Anual para 2025, que prevé un presupuesto de 906.459 millones de bolívares, equivalentes a 22.661 millones de dólares, para el próximo ejercicio fiscal.

De esta cifra, 77,6 % se destinó para la inversión social, en áreas como educación, salud, infraestructura y seguridad, precisó Rodríguez.

El crecimiento económico
El martes pasado, la vicepresidenta refirió que hubo crecimiento durante 14 trimestres consecutivos en el país, a pesar de la imposición de medidas coercitivas contra Venezuela, como mecanismo de presión para forzar un cambio político.

Asimismo, destacó que la defensa de la economía ha sido fruto del "consenso" entre los diversos sectores del país, ante las "terribles agresiones del extremismo y sus planes para la destrucción de la paz y el desarrollo".

En su presentación, Rodríguez recalcó que el Banco Central de Venezuela (BCV) calculó en 8,5 % el crecimiento del PIB para los tres primeros trimestres de este año, lo que supera las estimaciones del FMI, que lo ubicaban en 4,5 %.

Este porcentaje —según ha afirmado en otras oportunidades— forma parte del proceso de recuperación económica que comenzó en 2021, con el fin del ciclo hiperinflacionario que vivió el país desde 2017.

Rodríguez también expresó que el mayor esfuerzo en el país se encuentra en la recaudación tributaria, a la que calificó de "éxito", y además destacó la diversificación de la economía, que se ha enfocado en otros sectores no dependientes de la renta petrolera.

En cuanto al área alimentaria, dijo que 2024 "fue el año de mayor abastecimiento en Venezuela". A principios de noviembre, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela había alcanzado 100 % de producción y abastecimiento.

Esta semana, al referirse al crecimiento económico registrado en el país durante 2024, Maduro destacó que la agricultura subió 6,2 %; el sector de manufactura, 4,6 %; el comercio, 6,2 %; minería, 21 %; construcción, 25,9 % y el sector petrolero, 14 %.

Noticia al Día/VTV

Temas:

