Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Asambleas de la juventud inician este sábado 21-Jun

Se han formado cuatro mil jóvenes, de una meta de cinco mil 338

Por María Briceño

Este sábado 21 de junio, a partir de las 2:00 pm de la tarde, los jóvenes de Venezuela iniciarán las asambleas en los más de 40 mil Consejos Comunales en todo el territorio nacional, para debatir, proponer y postular los proyectos comunitarios que serán elegidos el próximo 27 de julio, en las elecciones municipales y la Consulta Popular para la juventud.

Así lo informó el ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, en entrevista telefónica con Venezolana de Televisión (VTV), donde anunció el despliegue comunicacional para que la juventud ubique el Consejo Comunal de su zona donde realizará la asamblea.

“Después de esa asamblea que vamos a hacer el día sábado (…) nos vamos a preparar para hacer una campaña muy bonita, muy colorida, rumbo a elegir lo que serían los siete proyectos el día 27 de julio”, resumió Lotartaro.

Invitó a los jóvenes a encabezar una campaña masiva, participativa y entusiasta, para luego incentivar y “enamorar” a la población a votar en la elección del 27 de julio y participar en la escogencia de los siete principales proyectos juveniles comunitarios que potenciarán la actividad de las nuevas generaciones en el territorio.

Más de cinco mil Formadores

Adelantó que ya se han formado cuatro mil jóvenes, de una meta de cinco mil 338, en la Escuela Internacional de Liderazgo Antonio José de Sucre, para que sean los facilitadores de las Comunas.

Se espera, calculó, que en las próximas dos semanas se cumpla la meta total para desplegar a estos jóvenes que se encargarán de llevar ese conocimiento a las Comunas, sobre qué es un Consejo Comunal, qué es una Comuna, qué es un proyecto y cómo se levanta el proceso de conformar las necesidades comunitarias para ser llevadas a las consultas populares futuras.

“Nosotros como juventud nos sentimos profundamente responsables de lo que pasará dentro del territorio en las Comunas y Consejos Comunales del país, porque queremos que esta consulta salga excelente y decirle al presidente Maduro que no se equivocó cuando decidió que la primera consulta sectorial sea para la juventud”.

Lee también: Presidente Maduro pide postular a los "mejores líderes" para las elecciones municipales del 27-Jul

Noticia al Día/Últimas Noticias

