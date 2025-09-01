Así puede obtener un CrediJoven del BDV y recibir el financiamiento por Patria: Estos son los pasos a seguir

El Banco de Venezuela (BDV) lanzó CrediJoven, una línea de financiamiento dirigida a jóvenes mayores de 18 años, con el objetivo de fomentar el crecimiento del sector emprendedor en el país.
Este programa busca apoyar la creación de proyectos que contribuyan a la diversificación de la producción de bienes y servicios, así como a la innovación.
El financiamiento se obtiene a través de la Plataforma Patria y a continuación se detallan los pasos a seguir.
¿Qué necesitas para acceder al financiamiento?
Los interesados en optar por el beneficio de CrediJoven deben cumplir una serie de condiciones para ser elegibles. A continuación, los requisitos establecidos:
- Estar registrado en la plataforma www.emprenderjuntos.gob.ve.
- Ser una persona natural de nacionalidad venezolana o extranjera naturalizada.
- Comercializar sus productos o servicios a través de redes sociales.
- Poseer una firma personal formalizada.
- Tener una actividad económica en el territorio nacional por un período no mayor a dos años y, al menos, seis meses en dicha actividad.
- Contar con la infraestructura física o digital necesaria para el desarrollo de la actividad.
- Estar registrado en el programa EmprendeBDV.
Registro a través del Sistema Patria
Para acceder al financiamiento, el primer paso es el registro en la Plataforma Patria. Sino está registrado este es el proceso a seguir:
- Ingresar a la Plataforma Patria y seleccionar la opción "Usuario/Contraseña".
- Elegir el apartado "Registrarse".
- Completar los campos con los datos solicitados.
- Recibir y confirmar el código enviado al teléfono celular.
- Proporcionar nombre, apellido, correo electrónico, estado, municipio y dirección exacta.
- Establecer una contraseña segura y presionar "Registrar".
- Confirmar la correcta finalización del registro y hacer clic en "Entrar".
- Ingresar el número de cédula y el código de seguridad, y seleccionar "Continuar".
- Acceder por primera vez al sistema con la contraseña establecida.
- Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje que confirma que “usted se ha registrado satisfactoriamente. Ahora puedes autentificarte para acceder al sistema”.
