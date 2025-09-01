Así puede obtener un CrediJoven del BDV y recibir el financiamiento por Patria: Estos son los pasos a seguir

El Banco de Venezuela (BDV) lanzó CrediJoven, una línea de financiamiento dirigida a jóvenes mayores de 18 años, con el objetivo de fomentar el crecimiento del sector emprendedor en el país.

Este programa busca apoyar la creación de proyectos que contribuyan a la diversificación de la producción de bienes y servicios, así como a la innovación.

El financiamiento se obtiene a través de la Plataforma Patria y a continuación se detallan los pasos a seguir.

¿Qué necesitas para acceder al financiamiento?

Los interesados en optar por el beneficio de CrediJoven deben cumplir una serie de condiciones para ser elegibles. A continuación, los requisitos establecidos:

Estar registrado en la plataforma www.emprenderjuntos.gob.ve.

Ser una persona natural de nacionalidad venezolana o extranjera naturalizada.

Comercializar sus productos o servicios a través de redes sociales.

Poseer una firma personal formalizada.

Tener una actividad económica en el territorio nacional por un período no mayor a dos años y, al menos, seis meses en dicha actividad.

Contar con la infraestructura física o digital necesaria para el desarrollo de la actividad.

Estar registrado en el programa EmprendeBDV.

Registro a través del Sistema Patria

Para acceder al financiamiento, el primer paso es el registro en la Plataforma Patria. Sino está registrado este es el proceso a seguir:

Ingresar a la Plataforma Patria y seleccionar la opción "Usuario/Contraseña".

Elegir el apartado "Registrarse".

Completar los campos con los datos solicitados.

Recibir y confirmar el código enviado al teléfono celular.

Proporcionar nombre, apellido, correo electrónico, estado, municipio y dirección exacta.

Establecer una contraseña segura y presionar "Registrar".

Confirmar la correcta finalización del registro y hacer clic en "Entrar".

Ingresar el número de cédula y el código de seguridad, y seleccionar "Continuar".

Acceder por primera vez al sistema con la contraseña establecida.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje que confirma que “usted se ha registrado satisfactoriamente. Ahora puedes autentificarte para acceder al sistema”.

Noticia al Día/Con información de Banco de Venezuela/Diario 2001