Así puedes legalizar actas de nacimiento o matrimonio a través del Saren

Para legalizar un certificado de nacimiento, matrimonio o defunción en Venezuela, los ciudadanos deben presentar una solicitud ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Este trámite se puede realizar a través de la página web del organismo, donde deberá de contar con algunos requisitos indispensables como el archivo que desea legalizar digitalizado, los datos para ubicar el acta original en los archivos del Saren y tener disponible el dinero para pagar el trámite.

A continuación el paso a paso para legalizar documentos en el Saren:

Primero, se debe acceder a la página web del Saren y registrarse en la plataforma. Si ya se tiene una cuenta, simplemente inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Para tramitar el acta de nacimiento o matrimonio legalizada, debe seleccionar la opción "Nueva solicitud" y pulsar en el recuadro "Registro principal". Seguidamente, debe hacer clic en "Legalizaciones" y llenar un formulario de solicitud donde se le pide señalar el estado donde se encuentra el acta; la sede; dirección de la sede y el tipo de documento a solicitar.

Posterior a eso, el usuario deberá llenar otro formulario con datos del documento como número de folio; número de actas; fecha de nacimiento; año de la presentación ante el registro; estado, municipio y parroquia donde se encuentra el documento; también debe indicar si desea habilitar el documento, esto significa que podrá recibir la legalización en un tiempo más corto de lo habitual. La persona deberá adjuntar un archivo PDF que contenga el documento a legalizar, escaneado y fotocopia de la cédula del titular del documento.

A continuación, ingresa el número de cédula de la persona titular del documento que vas a legalizar. Después, el sistema te mostrará un resumen con los datos que ingresaste para que los verifiques. Si todo es correcto, solo selecciona "Finalizar" para completar la solicitud.

Para finalizar el proceso, ve a la sección "Ver solicitudes". Allí encontrarás la "Planilla Única Bancaria (PUB)", donde se especifica el monto que debes pagar al Saren por el trámite.

La planilla PUB tiene una vigencia de 60 días para que presentes tu documento en las oficinas del Saren, sin posibilidad de prórroga. Si no lo haces dentro de ese plazo, la planilla pierde validez y tendrás que emitir una nueva. Una vez completado todo el proceso, recibirás la notificación de la legalización en tu correo electrónico.

Lee también: Saren: Notarías online ahora son una realidad

Noticia al Día